Mbappé prêt à réaliser l’impensable, il peut détrôner une légende

Légende du football français et international, Just Fontaine est décédé ce mercredi 1er mars à l’âge de 89 ans. Il emporte avec lui son mythique record de buts inscrits lors d'une seule Coupe du monde avec 13 réalisations. Une performance jamais égalée depuis 1958, mais Kylian Mbappé, qui talonne l’ancien attaquant emblématique des Bleus sur certains points, peut croire à l’impensable.

Just Fontaine n’est plus. Véritable icône du football français, l’ancien attaquant des Bleus est décédé mercredi à l’âge de 89 ans. Le monde du ballon rond est unanime pour saluer la mémoire d’un pionnier, passé par l’US Marocaine, l’OGC Nice et évidemment le Stade de Reims. Impossible de ne pas mentionner l’incroyable record de l’ancien attaquant lors de la Coupe du monde 1958, avec 13 réalisations au compteur, soit le plus grand nombre de buts inscrits dans l’histoire de la compétition. Une performance qui n’a jamais été égalée jusqu'à maintenant et dont s’amusait ‘ Justo ’.

Mbappé peut-il surpasser Fontaine ?

« Nous sommes en l’an 4000 après JC. Des archéologues découvrent une momie. Elle bouge : l’homme à l’intérieur est toujours vivant. C’est incroyable ! Quand la momie est enfin libérée, la première chose qu’elle demande : Le record de buts marqués en Coupe du monde de Just Fontaine a-t-il été enfin battu ? », ironisait Just Fontaine au moment d’être interrogé sur son record vieux de plus de 60 ans. « Dans 2000 ans, si on joue encore au foot, il est fort possible qu’on pose encore cette question. Et il est probable que la réponse soit « non, toujours pas », estimait-il, dans des propos rapportés par Le Parisien le jour de sa mort. Pourtant, un candidat sérieux se dégage pour le détrôner : Kylian Mbappé.

A 24 ans, Kylian Mbappé a déjà battu Just Fontaine en atteignant la barre des 150 buts en Ligue 1

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé a déjà écrit l’histoire en remportant notamment la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France, et la star du PSG peut également se targuer d’avoir battu Just Fontaine dans plusieurs domaines. Grâce à son doublé face au LOSC (4-3) le 19 février dernier, Kylian Mbappé a porté son compteur à 150 buts en Ligue 1 (depuis dépassé avec deux nouvelles réalisations face à l’OM le week-end suivant), devenant ainsi le plus jeune joueur à atteindre cette barre symbolique en Ligue 1, à 24 mois et 2 mois. Il devance Just Fontaine, qui avait réalisé cette prouesse à 26 ans et 2 mois.

150 - Joueurs les plus jeunes à atteindre les 150 buts en Ligue 1 🇫🇷 :🥇 - Kylian Mbappé hier (24 ans et 2 mois)🥈 - Just Fontaine en 1959 (26 ans et 2 mois)🥉 - Hervé Revelli en 1972 (26 ans et 3 mois)Précocité. @KMbappe pic.twitter.com/7bdtrvMVVM — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2023

Il détrônera bientôt la légende de Reims en Ligue 1

Au général, Just Fontaine va être dépassé par le crack de Bondy. Sous les couleurs de Nice et de Reims, le buteur légendaire qui s’est éteint mercredi totalise 164 réalisations en 200 matches de Ligue 1. C’est plus que Kylian Mbappé et ses 152 buts en 204 apparitions avec l’AS Monaco et le PSG. Un compteur qui va s’affoler d’ici la fin de la saison, mais le numéro 7 parisien doit encore améliorer son ratio pour égaler l'efficacité de Just Fontaine. Seuls Zlatan Ibrahimovic (0,93 but par match avec le PSG) et Josip Skoblar (0,87 buts par match avec l’OM) font mieux que le regretté Fontaine (0,82). Kylian Mbappé est encore au pied du podium avec un ratio de 0,75 calculé par Le Figaro .

C’est déjà fait en équipe de France

L’efficacité de Just Fontaine chez les Bleus est elle aussi impressionnante, et même tout simplement historique, avec une moyenne de but de 1,43 par match sous le maillot de la sélection tricolore qu’il a porté à 21 reprises. Aucun joueur n’approche ce chiffre, pas même Kylian Mbappé (0,55). En revanche, ce dernier s’est hissé à la sixième place des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France à l’occasion de la dernière Coupe du monde. En trouvant à huit reprises le chemin des filets, Mbappé totalise désormais 36 buts, soit six de plus que Just Fontaine, neuvième au classement.

Mbappé s’approche de Fontaine en Coupe du monde, mais le record ultime paraît intouchable