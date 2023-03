Mbappé patron du PSG, Messi valide !

Thibault Morlain

En l'absence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont montré une incroyable connexion face à l'OM. Alors que les deux stars du PSG semblent s'entendre à merveille, cette connexion fait parler. Aux yeux de Robert Pirès, Messi se serait mis au service de Mbappé, qui s'impose comme le véritable patron du PSG.

Deux buts et une passe décisive, deux passes décisives et un but... Face à l'OM, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont régalé. Une connexion exceptionnelle qui a interpellé en l'absence de Neymar. Et si le Français et l'Argentin sont loin d'être les meilleurs amis du monde, ça marche bien entre eux. Robert Pirès a d'ailleurs analysé ce duo du PSG.

C'est la crise au PSG, le vestiaire dévoile une grosse explication en interne https://t.co/D7vOTaAkLS pic.twitter.com/IHoDkeoUUL — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« Kylian est devenu beaucoup plus altruiste dans le jeu »

« De l’extérieur, j’ai l’impression que chacun a évolué et a changé d’attitude au contact de l’autre. Kylian est devenu beaucoup plus altruiste dans le jeu », a d'abord expliqué le champion du monde 1998 pour Le Parisien .

« Messi donne l’impression d’avoir accepté que Kylian soit le patron du terrain à Paris »