PSG : «J’ai confiance» : il a la recette pour arrêter Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu au Parc des Princes il y a deux semaines, le PSG tentera de faire tomber le Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena. Kylian Mbappé est de retour et sera à 100% pour porter l’attaque parisienne. Benjamin Pavard, exclu à l’aller et suspendu pour le 8 mars prochain, pense avoir la solution pour stopper son compatriote.

Il y a deux semaines, le PSG tombait à domicile contre le Bayern Munich. De retour de blessure, Kylian Mbappé n’était entré qu’à la 60ème minute, insuffisant pour permettre à Paris d’égaliser et de refaire son retard. Depuis, l’international français a récupéré le rythme et il n’a pas perdu de temps pour retrouver le chemin des filets. Un doublé contre le LOSC, un autre face à l’OM et le doute installé dans le camp du Bayern Munich.

Mbappé veut faire tomber le Bayern Munich

Kylian Mbappé porte l’attaque du PSG et l’Allianz Arena, il connaît bien. En 2021, Mbappé avait inscrit un doublé sur la pelouse munichoise, suffisant pour qualifier le club de la capitale en demi-finale de la Ligue des Champions. Le PSG espère une performance du même acabit le 8 mars prochain. Du côté du Bayern Munich, on craint forcément Kylian Mbappé, même si Benjamin Pavard, qui sera suspendu après son carton rouge reçu à l’aller, pense avoir la solution.

«Kylian est un grand joueur»