Une folie annoncée pour Lionel Messi, son entourage prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière en décembre dernier, Lionel Messi fait parler de lui ces dernières heures pour un cadeau particulier qu’il aurait offert à ses coéquipiers de l’Albiceleste, à savoir un smartphone recouvert d'or. Néanmoins, l’entourage du septuple Ballon d’Or nie l’information et évoque un coup médiatique de la part de l’entreprise.

Après la Coupe du monde, la coque en or ? Alors que Lionel Messi et ses coéquipiers argentins ont remporté le Graal il y a deux mois, la star du PSG aurait réservé une surprise à ses partenaires et au staff de l’ Albiceleste . C’est en tout cas ce qu’a révélé la société iDesign Gold , partageant sur ses réseaux sociaux une photo de téléphones portables recouverts d’une coque en or de 24 carats qu’aurait commandés Lionel Messi pour les offrir à chaque membre de la sélection. Cependant, l’entourage du septuple Ballon d’Or affirme que le principal intéressé n’a jamais passé cette commande.

Le clan Messi dément

D’après les proches de Lionel Messi, relayés par RMC , l’attaquant du PSG n’a jamais passé une telle commande, et ce malgré les affirmations de l’entreprise ayant publié des images de ces téléphones personnalisés avec nom, numéro, logo de la fédération argentine de football avec ses trois étoiles et le message suivant : « World Cup Champions 2022 (Champions du monde 2022) . »

Leo Messi a offert un iPhone 14 en or à chaque joueur et membre du staff de l’Argentine après leur victoire en Coupe du monde. 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/F1l4zCy6pr — Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2023

Un prix total de 210 000€