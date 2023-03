Mercato : Le PSG prépare un coup à 180M€, il va prendre un râteau

Amadou Diawara

Pour renforcer l'attaque du PSG, Luis Campos penserait à boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, le club de la capitale doit casser sa tirelire pour finaliser cette opération, sachant que Naples ne devrait plier que face à une offre avoisinant les 180M€. Et pour ne pas arranger les affaires du conseiller football du PSG, Khvicha Kvaratskhelia pourrait le snober pour signer au Real Madrid.

Etincelant sous les couleurs du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler le transfert de l'attaquant géorgien de 22 ans lors du prochain mercato estival. Toutefois, Luis Campos serait dans l'obligation de lâcher une somme folle pour faire plier Naples sur ce dossier. « Si une équipe de Premier League arrive et met 180 millions, ce serait impossible pour eux de s'opposer à ce chiffre. Si une offre arrive pour 100-120, étant beaucoup plus que ce qu'ils ont payé, je ne pense pas qu'ils le vendront » , a précisé Irati Prat, journaliste pour Marca à Bernabeu Digital dernièrement. Mais quelle est la position de Khvicha Kvaratskhelia ?

«Khvicha aime tout à Naples et il n'y a rien d'autre»

Lors d'un entretien accordé à GeoTeam , média géorgien, Mamuka Jugeli a affirmé que Khvicha Kvaratskhelia était obnubilé par Naples actuellement et qu'il pouvait bientôt prolonger. « En janvier, j'ai rencontré le directeur sportif Giuntoli et il m'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence pour le prolonger. Nous ne sommes pas pressés non plus. Khvicha aime tout à Naples et pour le moment il n'y a rien d'autre. Si nous décidons quelque chose, Giuntoli sera le premier à le savoir. Nous avons eu une conversation très amicale et nous avons parlé d'autres talents de la Géorgie » , a précisé l'agent du crack de 22 ans, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027.

«Kvara aime Madrid, c'est un madridista»