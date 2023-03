Neymar sur le départ, le PSG prépare une folie à 180M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décrié depuis le début de la saison en raison de ses performances sous le maillot du PSG et de son hygiène de vie discutable, Neymar pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato. Pour le remplacer, le club parisien penserait à Khvicha Kvaratskhelia, la jeune pépite du Napoli. Un transfert, s'il voit le jour, qui pourrait frôler les 200M€.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cheville, Neymar n'est plus en odeur de sainteté au PSG. Recrue la plus chère du club parisien (222M€), l'international brésilien a déçu et pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival, à l'instar de l'année dernière. Hasard ou pas, la direction du PSG ciblerait un ailier gauche. Il s'agirait de Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 10 buts en Serie A cette saison.





Le PSG lorgne sur Kvaratskhelia

« Manchester City et Newcastle sont deux clubs de Premier League qui surveillent de près Kvaratskhelia. Il attire également l'attention du PSG et du Real Madrid. Eddie Howe, en particulier, considère Kvaratskhelia comme un bon candidat car il est rapide, technique et naturel dans un 4-3-3 » a confié Ben Jacobs à Caught Offside.

«Napoli ne veut pas vendre »

Mais le PSG va devoir se montrer persuasif puisque le Napoli ne semble pas emballé à l'idée de vendre Kvaratskhelia. « Napoli ne veut pas vendre. C'est vraiment aussi simple que cela. Et ils ne veulent certainement pas d'un été où ils laisseraient partir Osimhen et Kvaratskhelia. Kvaratskhelia n'envisage pas encore une sortie de Naples. Et l'idée qu'il sera disponible pour 50 millions de livres sterling (56M€ ndlr) est un peu un mythe. Cela ne me surprendrait pas si Napoli le valorisait à près du double » a déclaré le journaliste anglais. En Espagne, on annonce, même, que le prix de son transfert pourrait frôler les 200M€.

Une offre XXL pourrait faire craquer le Napoli