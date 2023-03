L'OM s'est débarrassé d'un véritable boulet

Thibault Morlain

Clairement plus en odeur de sainteté à l'OM, Nemanja Radonjic a été, encore une fois, exfiltré lors du dernier mercato estival. Le Serbe a été envoyé en prêt au Torino. Et quand on voit ce qui se passe actuellement avec Radonjic de l'autre côté des Alpes, le club phocéen doit clairement se frotter, n'ayant plus à gérer ce tel fardeau.

Pour l'OM, le pari tenté avec Nemanja Radonjic n'aura donc pas fonctionné. Le Serbe a enchainé les déceptions, obligeant le club phocéen à s'en débarrasser en prêt. Après le Hertha Berlin et le Benfica, c'est le Torino qui accueille Radonjic cette saison. Et du côté de Turin, ça vire au fiasco pour l'ailier de 27 ans.

14 minutes de jeu pour Radonjic

Déjà pointé du doigt au Torino, Nemanja Radonjic a encore fait polémique face à la Juventus ce mardi. Entré en jeu à la 60ème minute, le joueur prêté par l'OM ne sera resté que 145 minutes sur la pelouse. Mécontent, son entraîneur n'a pas hésité à le sortir.

« Il y a un mange de respect total pour ce sport »