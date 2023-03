Le PSG prépare un transfert à 114M€, Mbappé va jubiler

La rédaction

Après un dernier mercato hivernal raté, le PSG pourrait frapper fort l'été prochain. A la recherche de profils offensifs, le club de la capitale surveillerait la situation de plusieurs profils, notamment celle de Khvicha Kvaratskhelia, la nouvelle pépite du Napoli. Mais le prix fixé par le club italien dans ce dossier pourrait refroidir la direction parisienne.

12 buts et 15 passes décisives depuis le début de la saison. Agé seulement de 22 ans, Khvicha Kvaratskhelia n'est pas étranger à la très bonne saison réalisée par le Napoli. L'international géorgien explose en Serie A et ses prestations ne laissent pas les plus grands clubs indifférents. Selon le journaliste Ben Jacobs, Manchester City, Newcastle ou encore le PSG auraient coché son nom.

Le PSG annoncé sur les traces de Kvaratskhelia

« Manchester City et Newcastle sont deux clubs de Premier League qui surveillent de près Kvaratskhelia. Il attire également l'attention du PSG et du Real Madrid. Eddie Howe, en particulier, considère Kvaratskhelia comme un bon candidat car il est rapide, technique et naturel dans un 4-3-3 » a confié le journaliste de CBS Sports.

Un dossier estimé à 114M€ ?