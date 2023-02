Neymar a surclassé Mbappé, c’est confirmé

La rédaction

Lors du mercato estival de 2017, le PSG frappe fort, très fort sur le marché des transferts. Le club de la capitale recrute coup sur coup un joueur extrêmement talentueux, confirmé, et jeune : Neymar, pour 222M€. Puis quelques jours plus tard, le PSG recrute l'un des plus grands espoirs du football français et mondial : Kylian Mbappé, pour 180M€. Deux joueurs ayant eu depuis un destin diamétralement opposé même si au départ, la venue de Neymar avait suscité plus de ferveur que celle du natif de Paris.

Neymar présenté devant 48 000 personnes en délire au Parc des Princes et Kylian Mbappé présenté sur le parvis du Parc des Princes, devant quelques centaines de supporters. En 2017, voici le traitement qui a été fait pour les deux joueurs, sur lequel revient la rédaction du Parisien .

« Mbappé représente une source d'espoirs »

Pour le journaliste au Parisien David Opoczynski, l'arrivée de Mbappé au PSG a manqué de ferveur, car il devait encore confirmer les espoirs placés en lui : « A son arrivée, Mbappé représente une source d’espoirs pour les supporters. Lors des derniers mois, avec Monaco, en Ligue des Champions ou pour participer au titre de champion de France de Ligue 1, a brillé. Comme en plus c’est un enfant de la région parisienne, il trouve grâce à leurs yeux. »

« L'arrivée de Mbappé a entraîné moins de ferveur »