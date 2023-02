L’entraîneur du PSG craque totalement, la folle révélation

La rédaction

Le PSG a frappé un grand coup dimanche en allant gagner à Marseille, 3-0. Un match qui a vu un Kylian Mbappé de gala, auteur de deux buts et d'une passe décisive. En plus de la réussite de l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, Christophe Galtier a gagné son pari tactique, ce qui a du le soulager, tant il est apparu sur les nerfs après la victoire de son équipe, en venant presque aux mains avec un supporter marseillais. Une situation que détaille Daniel Riolo.

Christophe Galtier n'est arrivé que cet été mais un entraîneur du PSG doit trouver le temps très long à ce poste. Les polémiques et critiques pleuvent tous les jours, sur ce poste ultra médiatisé. Au point que Christophe Galtier semblait sur les nerfs, même après la victoire de son équipe, en témoigne cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on le voit s'en prendre violemment à un supporters marseillais derrière son banc de touche, heureusement sans conséquence.

«Il y a rarement eu des coachs qui ont été à ce point menacés»

Daniel Riolo, éditorialiste RMC dans l' After Foot a évoqué le cas Galtier, et la pression sur ses épaules depuis le début de la saison du PSG : « Il y a rarement eu des coachs qui en cours de saison et dans la première année ont été à ce point menacés, critiqués et avec des crises dans le vestiaire où ça ne va pas avec certains joueurs, où Luis Campos a failli en venir aux mains avec Neymar... fonce, vas y maintenant Galtier. »

« Il était à bout de nerf depuis des semaines »