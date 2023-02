Le mercato du PSG s’embrase pour Mbappé, la contre-attaque arrive

Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, le PSG rêve de mettre la main sur Bernardo Silva. Du côté de Manchester City, on se préparerait au départ de l’international portugais. Explications.

Luis Campos l’avait lui-même reconnu sur les ondes de RMC en septembre dernier, quelque temps après la clôture du marché des transferts : le puzzle du PSG n’était pas complet sur le mercato qui n’était, selon le conseiller football du Paris Saint-Germain, pas une franche réussite. Pour rappel, le recrutement d’un attaquant star est tombé à l’eau et le renfort défensif attendu n’est également pas arrivé.

Le PSG rêve de Bernardo Silva

Cet hiver, le PSG s’est une nouvelle fois planté pour Milan Skriniar et s’est fait avoir par Chelsea pour le prêt d’Hakim Ziyech. Afin de combler Kylian Mbappé qui serait mécontente du travail effectué par le PSG sur le mercato, il est question du recrutement de Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’avait annoncé en août dernier.

Mbappé valide pour Bernardo Silva, City se prépare au pire