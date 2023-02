Mbappé veut une star au PSG, sa réponse est connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos souhaite attirer Bernardo Silva au Paris Saint-Germain, alors que l’international portugais veut quitter Manchester City au terme de la saison. La voie est donc libre pour le club de la capitale, mais le FC Barcelone est également positionné, avec un avantage de taille côté catalan…

Avec Luis Campos dans ses rangs, le PSG peut croire en ses chances pour le transfert de Bernardo Silva. Recruté à l’AS Monaco en 2014 par le dirigeant portugais, le milieu offensif de 28 ans est aujourd’hui sur le départ comme vous l’a révélé le10sport.com, bien décidé à tenter un nouveau défi. Ce qui n’a pas échappé à Luis Campos, désireux de réaliser une nouvelle opération avec lui, mais un concurrent de taille attend le PSG.

Le FC Barcelone veut plomber le PSG

D’après nos informations, le FC Barcelone est également positionné dans le dossier Bernardo Silva. Le Portugais de Manchester City apparaît même comme une priorité aux yeux de Xavi comme l’a expliqué au cours des derniers mois la presse catalane. Ce que confirme encore ce lundi le quotidien Sport .

Préférence Barça pour Bernardo Silva ?

Selon le média catalan, Bernardo Silva veut bel et bien quitter Manchester City, et le Barça est à l’affût malgré ses difficultés financières. Il faut dire que le club culé possède un avantage de taille, à savoir la préférence du joueur, prêt à poursuivre sa carrière du côté du Camp Nou. Reste à voir si le PSG et Kylian Mbappé, ancien coéquipier de Bernardo Silva voyant d’un très bon œil son arrivée dans la capitale, parviendront à le faire changer d’avis.