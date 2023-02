Mbappé flambe, il a les pleins pouvoirs au PSG

Pierrick Levallet

Indispensable sur le terrain, Kylian Mbappé est également devenu important dans le vestiaire du PSG. L'attaquant de 24 ans prend de plus en plus de place et s'affirme comme un réel leader dans le groupe parisien. Il l'a d'ailleurs montré à plusieurs reprises en interne, comme après le succès contre l'OM.

Joueur important du PSG ces dernières années, Kylian Mbappé est aujourd’hui devenu indispensable. Son absence début février s’est d’ailleurs faite ressentir dans les rangs parisiens. Mais depuis qu’il est revenu, le PSG sort peu à peu la tête de l’eau. Le club de la capitale a enchaîne une deuxième victoire consécutive en s’imposant contre l’OM au Vélodrome, rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a encore brillé. Mais en plus d’être excellent sur le terrain, l’international français s’impose également dans le vestiaire.

Mercato - PSG : Interpellé par la presse espagnole, Mbappé réagit https://t.co/uZqnX4YKoS pic.twitter.com/5Ss7JVurwL — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Mbappé, nouveau patron du PSG

Comme le rapporte Le Parisien , Kylian Mbappé aurait pris le contrôle des opérations dans le groupe du PSG. Après le succès contre l’OM, c’est d’ailleurs lui qui a demandé un jour de repos supplémentaire à Christophe Galtier. « Le coach il va donner le mardi, les gars ! Il va donner le mardi ! » a-t-il clamé. Rien que cette image illustre le poids pris par la star de 24 ans dans le vestiaire.

Son leadership s’affirme semaine après semaine

Kylian Mbappé est l’un des vice-capitaines du club, mais il n’a pas besoin du brassard de Marquinhos pour montrer qu’il est le patron. Après le revers contre le Bayern Munich, il a motivé les troupes en zone mixte. Il en rajouté une couche après le succès contre le LOSC et l’a encore prouvé dans le vestiaire en félicitant tout le monde suite à la victoire contre l’OM. Par l’intermédiaire de ses prises de parole en public et dans le vestiaire, ainsi que ses performances sur le terrain, Kylian Mbappé a remis de l’ordre dans le vestiaire du PSG, qui tanguait ces dernières semaines.