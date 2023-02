La justice s'attaque aux stars du PSG, ce n'est pas la première fois

La rédaction

Décidément, la saison du PSG est marquée par de nombreux rebondissements dignes des meilleures séries américaines. Et voilà qu'une incroyable information est dernièrement sortie à propos d'Achraf Hakimi. Il a été révélé que l'international marocain du PSG est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. Alors que la justice française a décidé de s'emparer de l'affaire, ce n'est pas la première fois que cela arrive à un joueur du club de la capitale.

Plutôt discret en dehors des terrains, Achraf Hakimi se retrouve au centre des accusations. Et quelles accusations. En effet, Le Parisien a révélé que le joueur du PSG est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. Cette dernière s'est présentée à la police, racontant que le Marocain lui avait touché les seins et lui avait fait une pénétration digitale, sans son consentement. Devant la gravité des accusations, le parquet de Créteil s'est vu confier l'affaire. Hakimi risque donc gros avec la justice française et avant lui, d'autres joueurs du PSG ont déjà eu des ennuis avec la justice.

Fraude fiscale en Espagne

Aujourd'hui au PSG, Lionel Messi, Neymar ainsi que Sergio Ramos ont eux dû gérer des problèmes de fraude fiscale quand ils étaient en Espagne, respectivement au FC Barcelone ainsi qu'au Real Madrid. En 2016, l'Argentin avait alors été condamné à 21 mois de prison ainsi qu'à une amende d'environ 2M€. De son côté, l'Espagnol a lui dû s'acquitter d'une amende de 1M€ pour régler ses problèmes. En ce qui concerne le Brésilien, il y a eu les problèmes avec le fisc, mais pas seulement. Il y a quelques semaines de cela, il s'était retrouvé devant le tribunal de Barcelone suite à son transfert chez les Blaugrana avant de finalement être relaxé. Il y a également eu cette affaire de viol. Accusé, Neymar avait finalement vu l'affaire être classée sans suite.

Des problèmes au volant au PSG

Marco Verratti se serait lui frotté à la police française pour une histoire d'alcoolémie. En 2018, il avait été révélé que le milieu de terrain du PSG avait été contrôlé au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie dans le sang supérieur à la moyenne. Défenseur du PSG, Presnel Kimpembe a lui aussi eu des ennuis au volant de sa voiture. Le champion du monde 2018 avait été condamné à 3000€ d'amende pour différents d'excès de vitesse. Et Kimpembe avait ensuite aggravé son cas, en mentant, expliquant que ce n'était pas lui au volant, mais sa tête. Ce qui n'était pas vrai.