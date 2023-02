«Il se fout de la gueule du monde» : Il clash Neymar et accuse le PSG

Amadou Diawara

Depuis sa signature au PSG, Neymar a multiplié les polémiques en raison de son mauvais comportement extrasportif. Interrogé sur le cas du Brésilien, Jérôme Rothen a dénoncé son attitude, avant d'expliquer que la direction du PSG avait sa part de responsabilité, et ce, parce qu'elle ne le recadrait pas.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Neymar a fait beaucoup parler de lui extrasportivement. En effet, la star brésilienne a provoqué la polémique à plusieurs reprises pour ses frasques en dehors des terrains. Dernièrement, Neymar n'a pas tenu compte des conseils de Kylian Mbappé après la défaite contre le Bayern au Parc des Princes (1-0). Alors que le Français a demandé à ses partenaires du PSG de prendre soin d'eux avant le match retour le 8 mars, en dormant et en mangeant bien, l'ancien du FC Barcelone s'est affiché en train de veiller pour un tournoi de poker nocturne et dans un fast-food (McDonald's).

«C'est le meilleur joueur du monde», il s'incline devant la superstar du PSG https://t.co/aXzo3jnhSY pic.twitter.com/mANAkU6QIo — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«Il a un devoir, des obligations, avec son contrat au PSG»

Dans Rothen s'enflamme sur RMC Sport , Jérôme Rothen s'en est pris à Neymar. « Il faut faire en sorte qu'il soit bien dans sa tête, bien dans son corps pour qu'il donne le maximum sur le terrain, et il l'a déjà fait, même si c'était irrégulier, inconstant et insuffisant depuis six ans. Des fois, il se fout de la gueule du monde avec les réseaux sociaux dans l'investissement qu'il peut mettre au club parce qu'il a un devoir, des obligations, avec son contrat au PSG » , a pesté l'ancien milieu gauche du PSG.

«On ne le recadre pas assez»