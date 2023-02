Le PSG prépare une bombe sur le mercato, Neymar et Mbappé concernés ?

L’étau se ressert autour du PSG. En possession d’un trio d’attaque XXL depuis l’été 2021, le club de la capitale est menacé par le fair-play financier et va devoir réduire drastiquement sa masse salariale lors du prochain mercato. Mais qui pour en payer le prix ?

De nouveau aux trousses du PSG, le fair-play financier va contraindre le club à une révolution. Les salaires exorbitants de Mbappé, Neymar et Messi risquent de condamner définitivement la « MNM ». Le journaliste Ekrem Konur a confirmé sur son compte Twitter les informations du Times : le trio va vivre ses dernières semaines ensemble puisque le PSG devra libérer 30% de sa masse salariale l’été prochain, et au moins l'une de ces stars devrait donc être vendue.

