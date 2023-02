Catastrophe pour Neymar au PSG, Mbappé et Messi se régalent

Amadou Diawara

Victime d'une entorse de la cheville, Neymar était absent face à l'OM ce dimanche soir. Alors que le PSG a corrigé le club emmené par Igor Tudor, Pierre Ménès a laissé clairement entendre que la blessure du Brésilien avait libéré à la fois Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui ont réalisé une performance exceptionnelle au Vélodrome.

Privé de Kylian Mbappé face à l'OM le 8 mars en Coupe de France, le PSG s'est incliné (1-2), et ce, malgré la présence du tandem Messi-Neymar. Ce dimanche soir, le club de la capitale avait l'occasion de prendre sa revanche face aux Marseillais au Vélodrome. Et les hommes de Christophe Galtier n'ont pas laissé passer cette opportunité. D'ailleurs, le PSG a écrasé l'OM, l'emportant 3-0. Et pourtant Neymar était absent.

Messi et Mbappé libérés par l'absence de Neymar ?

Victime d'une nouvelle entorse de la cheville, Neymar a manqué le duel entre le PSG et l'OM ce dimanche soir. Malgré tout, le club rouge et bleu n'a laissé aucune chance à la bande à Alexis Sanchez, bien mené par la doublette Mbappé-Messi. En effet, les deux hommes étaient à l'origine et à la finition de tous les buts du PSG. Kylian Mbappé ayant inscrit un doublé et délivré une passe décisive à Leo Messi, tandis que l'Argentin a marqué un but et réalisé une offrande à son partenaire français.

«La blessure de Neymar a changé la donne»