Un joueur de l’OM envoyé «à la boucherie», Mbappé les a rendus fous

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a pris sa revanche sur l'OM en s'imposant largement au Vélodrome (3-0) grâce à un duo Messi-Mbappé en feu. Néanmoins, pour Nabil Djellit, c'est Igor Tudor qui a commis une erreur avec ses choix tactiques en alignant notamment Eric Bailly en défense pour contenir le crack de Bondy.

Absent lors du match de Coupe de France au début du mois de février, Kylian Mbappé était bien présent au coup d'envoi du Classique dimanche soir au Stade Vélodrome. Et l'OM en a fait les frais. Auteur d'un doublé, l'attaquant de l'équipe de France a également délivré une passe décisive à Lionel Messi pour offrir un très large succès au PSG (3-0) qui reprend le large en tête de la Ligue 1. Mais comme le souligne le journaliste Nabil Djellit, le choix tactiques d'Igor Tudor ont bien aidé Kylian Mbappé et le PSG à briller.

Un renfort colossal est arrivé grâce à Mbappé https://t.co/F4g1j4yNUl pic.twitter.com/OU4Mc86cEO — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«Humiliant pour l’OM»

« C’est la défense d’Angers face au PSG ce soir. Le PSG sort trop facilement du pressing de l’OM. Toute la différence avec le match de Coupe. L’OM meilleur en tribunes que sur le terrain. 2-0 à la mi-temps, bien servi. Ça pouvait faire minimum 3-0... Humiliant pour l’OM », écrit-il dans une série de tweets avant de s'en prendre plus particulièrement aux choix tactiques d'Igor Tudor, notamment concernant l'utilisation d'Eric Bailly en l'absence de Chancel Mbemba.

«Tudor a envoyé Bailly à la boucherie»