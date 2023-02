Cette légende du PSG l'annonce, Mbappé va imiter Zidane et Messi

La rédaction

Pedro Miguel Pauleta, ancienne gloire du PSG et longtemps meilleur buteur de l'histoire du club, a évoqué le cas Kylian Mbappé, alors qu'il était au Mexique pour promouvoir la Ligue 1 avec le Classique remporté par le PSG 3-0. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Aigle des Açores voit un avenir radieux pour le natif de Bondy.

La barre des 200 buts va être passée prochainement par Kylian Mbappé. Il ne lui manque qu'un seul but pour dépasser Cavani et devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Un chiffre retentissant, en plus de ses exploits avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde durant laquelle il avait finit meilleur buteur de l'exercice avec 8 buts marqués, dont un triplé exceptionnel en finale. Pour Pedro Pauleta, Kylian Mbappé est en train de prendre une grande dimension et pourrait bien avoir la même trajectoire que les illustres légendes du football, à savoir Messi, Zidane ou encore Cristiano Ronaldo.

« Il a tout pour réussir comme Zidane et Messi »

Pedro Pauleta a été pendant sept années le meilleur buteur de l'histoire du PSG, avant que Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé dépassent ses 109 buts marqués. Et alors que Kylian Mbappé va terminer la saison en tant que meilleur buteur de l'histoire du club, Pauleta fait un constat implacable dans des propos rapportés par L'Équipe : « Qu'est ce qui vous impressionne le plus chez lui ? C'est un buteur, mais surtout sa force mentale, physique et sa vitesse. Il a tout pour réussir comme Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quand il est lancé, c'est impossible pour les défenseurs de l'arrêter. Il marque des buts mais pas que, à l'image de sa passe pour Messi sur le deuxième but dimanche (contre l'OM). C'est une passe de génie. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. »

PSG - Mbappé : L’incroyable ultimatum qui fait paniquer le Qatar https://t.co/u3EaVBdSfu pic.twitter.com/rdL8LQgRS3 — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

« Il peut connaître le même parcours que Messi et Ronaldo »