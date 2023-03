«Je ne suis pas content» : Un joueur du PSG avertit l'entraîneur

Thibault Morlain

Du côté du PSG, Christophe Galtier peut compter sur de nombreux stars et l'entraîneur parisien a le choix à chaque match. Forcément, au moment de composer un 11, il y a des déçus. Rester sur le banc n'est clairement pas bien vu et Danilo Pereira n'a pas hésité à exprimer son mécontentement au moment de rester sur la touche au PSG.

A 31 ans, Danilo Pereira n'est pas l'un des joueurs les plus clinquants au PSG. Il n'empêche que le Portugais n'en reste pas moins un joueur important. Depuis son arrivée du FC Porto, le milieu de terrain s'est fait une place en toute discrétion. Aujourd'hui, Danilo Pereira est l'un des leaders du groupe de Christophe Galtier. Il n'empêche que cela ne garantit pas toujours une place de titulaire au joueur du PSG. Et ça, le Parisien a un peu de mal à le digérer quand il est sur le banc des remplaçants.

«Il le voulait» : Un rêve du PSG est révélé au grand jour https://t.co/hE3aK7zZrz pic.twitter.com/KO3l74IgPX — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« Tout le monde veut jouer »

A l'occasion d'un entretien accordé à l' AFP , Danilo Pereira a envoyé un message clair à Christophe Galtier à propos du fait d'être remplaçant au PSG. Le milieu de terrain portugais a alors lâché : « Quand je suis sur le banc, bien sûr je ne suis pas content, mais c'est comme ça, nous sommes 25 joueurs, tout le monde veut jouer. Mais je suis prêt à entrer et donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe, c'est ma mentalité. Et elle m'aide beaucoup, après c'est plus facile d'entrer en jeu ».

« C'est l'éducation que j'ai reçue »