Les stars du PSG reçoivent un coup de pression dans le vestiaire

En difficulté à son arrivée au PSG, Danilo Pereira est rapidement devenu l’un des cadres parisiens. Le tout grâce à des performances régulières, une grande polyvalence, mais aussi à un caractère de leader. Le Portugais est un homme fort de Christophe Galtier, et possède son importance dans le vestiaire du club parisien. Le numéro 13 du PSG s’est d’ailleurs exprimé sur son caractère, sur et en dehors des terrains.

Désormais âgé de 31 ans, Danilo Pereira s’est imposé au sein du PSG. S’il n’est pas tout le temps titulaire, le milieu défensif portugais ne déçoit que très rarement dans ses performances, et son volume de jeu ainsi que sa combativité en font un élément respecté au sein du club. De plus, après la blessure de Presnel Kimpembe face à l’OM dimanche dernier, Danilo devrait se retrouver très régulièrement titulaire en défense. Capable de monter au créneau lorsque les performances des siens ne sont pas au rendez-vous, le Portugais s'est exprimé sur cette force de caractère.

Danilo Pereira, un joueur exemplaire

Le joueur de 31 ans avait pourtant connu des débuts compliqués au PSG. Arrivé en 2020 en provenance du FC Porto, le Portugais avait eu du mal à se démarquer individuellement. Mais à force de beaucoup de travail, Danilo s’est progressivement imposé dans le vestiaire parisien. Il n’a d’ailleurs jamais hésité à recadrer des joueurs cadres du club, comme Neymar ou Marquinhos. Lors de la défaite cuisant des siens face à Monaco en février (défaite 3-0 des Parisiens), il était venu réconforter le jeune El Chadaille Bitshiabu, 17 ans, coupable sur deux des buts monégasques.

Les cadres du PSG avertis par Danilo Pereira