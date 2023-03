Il vit un calvaire en équipe de France, il raconte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui sous contrat avec l'Olympiakos, Yann M'Vila restera associé à l'épisode de la virée en 2012. A quelques jours d'un barrage retour avec l'équipe de France Espoirs, le joueur, alors à Rennes, s'était rendu à Paris, avec quatre autres joueurs. Une sortie, que le milieu de terrain a payé cher. Il raconte.

Agé de 32 ans, Yann M'Vila a gagné en sagesse. Mais il y a encore quelques années, le milieu de terrain s'était bâti une réputation peu flatteuse, notamment suite à sa virée nocturne en plein rassemblement de l'équipe de France Espoirs. En 2012, M'Vila, accompagné de quatre autres joueurs (Chris Mavinga, Antoine Griezmann, Mbaye Niang et Wissam Ben Yedder), s'était rendu à Paris à quelques jours d'un barrage retour qualificatif pour l'Euro Espoirs face à la Norvège. La polémique avait pris une tout autre ampleur après la défaite des Bleuets .

«Elle m'a engueulé» : Il lâche une amusante anecdote sur la mère de Mbappé https://t.co/zyeljRjOJl pic.twitter.com/zdLuIWUnlr — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

M'Vila revient sur l'épisode de la virée

Dans un long entretien accordé à Libération , M'Vila est revenu sur cet épisode. « Il y a l’histoire de la virée à Paris quelques jours avant un barrage retour qualificatif pour l’Euro Espoirs 2013. On fait aller-retour Le Havre-Paris dans la nuit de samedi à dimanche et on joue en Norvège mardi. Ils nous mettent une pression d’enfer… Je ne pense pas qu’on perd parce que cinq joueurs ont fauté. Mais ils ont fauté quand même. Ce serait sorti même si on avait gagné » a déclaré le joueur de l'Olympiakos.

« Je vis avec l’idée que la carrière, qui m’attendait, s’est arrêtée à 22 ans »