Mercato - ASSE : Yann M'Vila se livre sans détour sur son départ !

Publié le 30 novembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Cible du grand ménage de Claude Puel cet été à l’AS Saint-Étienne, Yann M’vila s’est engagé avec l’Olympiakos. Alors que son adaptation au championnat grec semble réussie, l’international français s’est exprimé sur son transfert.

L’AS Saint-Étienne a connu un été bien mouvementé. Bien décidé à rajeunir son effectif, Claude Puel a poussé vers la sortie certains profils expérimentés. Les Verts ont changé de visage, et si les résultats ont été au rendez-vous en début de saison, les jeunes pousses de l’ASSE semblent désormais engluées dans la crise. Prié de faire ses valises cet été, Yann M’vila vit quant à lui un rêve éveillé à l’Olympiakos. L’indésirable a retrouvé du temps de jeu sous les couleurs du leader du championnat grec. Dans les colonnes de L’Équipe , celui dont la relation avec Claude Puel a parfois été délicate est revenu sur son départ.

« On s’est dit ce qu’on avait à se dire »