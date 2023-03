Il lâche ses vérités sur son énorme provocation devant Mbappé

La rédaction

Défenseur central de l'Argentine et champion du monde, Cristian Romero avait fait parler de lui lors de la finale face à la France en célébrant un but à la face de Kylian Mbappé. Ces images ont fait énormément parler et elles continuent de faire réagir. Ce vendredi, le joueur de Tottenham est d'ailleurs revenu sur son comportement face à Mbappé.

C’est l’une des nombreuses images virales de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France (3-3, 4 tab 2). Le 18 décembre 2022, au Qatar, alors que Lionel Messi avait marqué le troisième but de l’ Albiceleste à la 108e minute, Cristian Romero s'est précipité vers Kylian Mbappé pour lui crier sa joie au visage. Une demi-seconde plus tard le défenseur de Tottenham se retourne et voit que le but n’est pas encore accordé par l’arbitre de la finale. Un moment de joie coupé net qui reprendra aussitôt quand enfin, la montre de Szymon Marciniak indique que le ballon a bien franchi la ligne d’Hugo Lloris.

Quand Romero chambre Mbappé

Pour TyC Sports , Romero est revenu sur cette fameuse action avec Kylian Mbappé. « Je me souviens que c’était au moment du but de Leo à 3-2. C’est toujours nous les méchants dans le film, mais Mbappé disait des choses à Enzo (Fernandez), et pas dans le bon sens. Il lui a dit quelques bêtises, j’ai repoussé Enzo et ensuite Leo a marqué un but et je l’ai fêté devant son visage » a alors expliqué le défenseur de Tottenham.

Une fin plus calme

Malgré le triplé et l’égalisation de Kylian Mbappé quelques minutes plus tard, l’Argentine a finalement décroché son troisième titre mondial en s’imposant lors d’une séance de tirs au but. Cette fois-ci, pas de chambrage, Romero s’est montré plus modeste envers celui qui a marqué 8 buts durant cette Coupe du monde.