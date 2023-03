Au PSG, il est totalement validé par Messi, Neymar et Mbappé

La rédaction

Le PSG a eu du nez en recrutant le jeune Nuno Mendes pour le poste de latéral gauche. Le Portugais a mis tout le monde d'accord, alors qu'il n'est âgé que de 20 ans et que la perspective de jouer dans un grand club avec de telles stars comme au PSG peuvent freiner l'adaptation. Mais les joueurs parisiens l'ont visiblement tous adoubé et prennent du plaisir à jouer avec lui.

Lorsque Nuno Mendes est titulaire avec le PSG, son équipe ne perd aucun match en Ligue 1. A seulement 20 ans, les seuls pépins qui l'empêchent pour l'instant de performer au plus haut niveau sur la durée sont ses multiples blessures. Depuis son arrivée à l'été 2021 au PSG, le Portugais a déjà manqué plusieurs matchs, en plus de la Coupe du Monde. Mais ses blessures ne l'empêchent pas d'être très apprécié par les joueurs du PSG, Messi, Neymar et Mbappé en tête.

« Il donne envie à Messi de jouer avec lui »

Dans les colonnes du Parisien , l'ancien international portugais Costinha évoque le comportement de Nuno Mendes qui l'aide à se fondre dans le vestiaire du PSG : « Son bon comportement donne envie à des joueurs comme Kylian, Neymar, Messi ou Sergio (Ramos) de jouer avec lui. On le voit sur le terrain. »

