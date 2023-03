Le PSG s’est trompé avec cette star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Désormais titulaire dans la défense du PSG, Sergio Ramos n’avait pas commencé son aventure parisienne de la meilleure des manières. A l’époque, sa venue dans le club de la capitale ne faisait pas l’unanimité en interne. Depuis, les choses ont changé et plus personne ne regrette sa présence.

A l’été 2021, le PSG avait réalisé l’un des plus gros mercatos de son histoire. En plus de la signature de Lionel Messi, le club de la capitale avait bouclé l’arrivée de Sergio Ramos, le légendaire défenseur central du Real Madrid qui arrivait en fin de contrat.

Ramos a mal démarré

Mais la première saison de Sergio Ramos a tourné au fiasco. Le PSG l’a longtemps attendu mais le défenseur espagnol a enchaîné les blessures et n’aura joué qu’une petite dizaine de matchs. Le champion du monde 2010 a manqué les chocs en Ligue des Champions, notamment le huitième de finale contre le Real Madrid, son ancien club.

Le Real Madrid laisse le champ libre au PSG pour cet énorme transfert https://t.co/dzcUq1I5lw pic.twitter.com/WpCVXSHYM4 — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Le PSG ne regrette pas