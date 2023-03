Deschamps a menti pour Benzema, une accusation tombe

Arnaud De Kanel

Plombé par les blessures depuis le début de la saison, Karim Benzema a retrouvé la lumière en Ligue des champions contre Liverpool. Une nouvelle prestation dantesque du Ballon d'Or dans un match à enjeu. Et lorsque Benzema fait l'actualité, son absence discutée à la Coupe du monde refait débat. Eric Di Meco a lâché ses vérités à ce sujet.

A chaque exploit de Karim Benzema, une seule question tourmente des milliers d'observateurs : est-ce que les Bleus auraient pu battre l'Argentine s'il avait été là ? Le débat a refait surface après la victoire spectaculaire du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des champions. Benzema s'était sublimé et Eric Di Meco avait fait part de ses regrets de ne pas l'avoir vu à la Coupe du monde. L'ancien joueur de l'OM en a également profité pour commenter la décision de Didier Deschamps concernant son attaquant.

«Il y a le regret de ne pas avoir souvent vu ensemble»

Présent sur le plateau du Moscato Show au lendemain de la victoire du Real Madrid, Eric Di Meco avait évoqué l'absence de Karim Benzema à la Coupe du monde. « Moi j’ai fait l’Euro 96. Eric Cantona et David Ginola n’étaient pas là (sur décision d’Aimé Jacquet, ndlr) alors qu’ils étaient stratosphériques en Angleterre. Ils étaient tellement forts et pourtant ils n’étaient pas là. On perd en demi-finales aux tirs au but contre les Tchèques. Moi j’aurais aimé les voir. L’équipe de France avait le potentiel pour aller au moins en finale. Il y a le regret de ne pas avoir souvent vu ensemble Benzema avec Mbappé, Dembélé, Coman, Griezmann… Ce sont de tels talents… », a-t-il lâché sur les ondes de RMC . Il a terminé en incriminant Didier Deschamps et son staff.

«Le problème de Karim a été extrasportif»