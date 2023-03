Il s’est moqué de la France, l’incroyable réaction de Mbappé

Pierrick Levallet

Après la victoire de l'Argentine contre l'Équipe de France à la Coupe du monde, Emiliano Martinez n'a pas manqué de se moquer des Bleus. Il a notamment chambré à plusieurs reprises Kylian Mbappé avec une poupée à son effigie. Toutefois, l'attaquant du PSG ne lui en a pas tenu rigueur et est resté très respectueux envers lui.

En décembre dernier, Kylian Mbappé a tout fait pour que l’Équipe de France décroche sa troisième étoile. Mais malgré son triplé en finale de Coupe du monde, la star du PSG n’a pas permis aux Bleus de s’imposer contre l’Argentine. Après le sacre de l’ Albiceleste , Emiliano Martinez a débordé pendant les célébrations.

Emiliano Martinez a chambré les Bleus après la Coupe du monde

Le gardien de but argentin a en effet chambré à plusieurs reprises la sélection de Didier Deschamps. Il s’est notamment moqué d’Aurélien Tchouaméni pour son penalty raté et a été aperçu à plusieurs reprises avec une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé. Il a d’ailleurs fait quelques gestes obscènes avec cette dernière. Mais l’attaquant de 24 ans ne lui en a pas vraiment tenu rigueur.

Martinez qui re croise son petit Mbappé pic.twitter.com/PASOJS1dRO — yl Davs🇦🇷🇻🇦✝️⭐️⭐️⭐️MARTINEZ est une legende (@YlDavs) February 28, 2023

Mbappé est resté respectueux

Pendant la cérémonie The Best organisée par la FIFA ce lundi soir, Kylian Mbappé et Emiliano Martinez se sont recroisés. Et la star du PSG n’est visiblement pas rancunier puisqu’il l’a salué très respectueusement malgré les nombreuses moqueries du gardien d’Aston Villa suite au sacre de l’Argentine à la Coupe du monde. D’ailleurs, le portier argentin est revenu sur ses gestes polémiques de décembre dernier, faisant son mea culpa.