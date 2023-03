«Quand on va mettre le nez là-dedans» : Un nouveau scandale déjà dénoncé pour Le Graët et la FFF

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visé par des accusations de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët n’est plus le président de la FFF depuis ce mardi. Le désormais ex-boss du football français a démissionné lors d’un comité exécutif extraordinaire, mais les polémiques pourraient encore s’enchaîner avec la publication d’un rapport d’audit financier à en croire Daniel Riolo.

Au cœur de la polémique après les accusations de harcèlement moral et sexuel, et la publication d’un rapport d’audit accablant mettant en avant des « dérives de comportement », jugés « incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée », Noël Le Graët a présenté sa démission mardi et n’est donc plus le président de la FFF. Mais l’affaire n’est pas finie, l’homme d’affaires de 81 ans ayant l’intention de demander l’annulation du rapport d’audit et de déposer plainte contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. De son côté, Daniel Riolo estime que de nouvelles accusations pourraient tomber contre Noël Le Graët.

« On verra également comment il a géré pendant dix ans »

« Pour l’instant, on a beaucoup parlé du management au sens large. Selon moi, et ça va arriver car il va également y avoir probablement - et j’espère que la Ministre ne va pas lâcher là-dessus - un audit financier, on verra également comment il a géré pendant dix ans, en donnant certains marchés pour les pelouses de Clairefontaine ou la rénovation », a lancé Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi ce mercredi.

« Une fois par an, on fait des travaux à Clairefontaine, car soi-disant les joueurs veulent que le papier peint soit changé »