Après Benzema, une star de Deschamps annonce une décision radicale

Arnaud De Kanel

Forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema annonçait au lendemain de la finale perdue contre l'Argentine sa retraite internationale. Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane avaient emboité le pas et le doute demeurait sur Olivier Giroud. Le vétéran de la sélection a tranché pour son avenir avec l'équipe de France. ce samedi, le joueur du Milan AC a annoncé sa décision.

La Coupe du monde au Qatar aura marqué un tournant dans l'histoire de l'équipe de France. Hugo Lloris en avait profité pour devenir le joueur le plus capé et Olivier Giroud avait dépassé Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de la sélection. Un Mondial auquel n'a pas participé Karim Benzema, forfait suite à une blessure. Il avait alors annoncé sa retraite internationale le 19 décembre dernier avant d'être suivi par Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Le doute planait depuis sur le vétéran Olivier Giroud. Il a rendu sa décision publique.

Giroud à la retraite ?

Les premiers extraits de l'émission Focus Dimanche présentée par Mohamed Bouhafsi ont été diffusés et ils ont permis d'en savoir plus sur le futur d'Olivier Giroud. L'attaquant français a envoyé un message clair à Didier Deschamps. « Je suis encore là et à disposition du sélectionneur », a-t-il confié pour RTL . Il a un objectif bien précis en tête.

Giroud vise l'Euro 2024