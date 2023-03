La presse espagnole lâche un coup de froid sur l’avenir de Benzema

La rédaction

L'année 2022 de Karim Benzema a été excellente pour lui, d'un point de vue personnel. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, de la Liga, vainqueur de la Ligue des Champions, du Ballon d'Or, de la Liga... Il ne lui a manqué qu'une participation lors de la Coupe du Monde pour faire de son année 2022 une année extraordinaire. D'ailleurs, son sacre lors du Ballon d'Or lui a donné la possibilité de prolonger son contrat au Real Madrid jusqu'en 2024. Mais le natif de Lyon doute.

Karim Benzema sera-t-il encore au Real Madrid la saison prochaine ? Depuis le début de la saison, KB9 ne semble pas être au top de sa forme, ou en tout cas dans la lignée de ce qu'il a produit tout au long de la saison précédente. Malgré tout, la saison de Karim Benzema n'est pas mauvaise, lui qui a notamment marqué 11 buts cette saison en Liga, en plus d'un doublé lors de la retentissante victoire de son équipe à Anfield, face à Liverpool (5-2), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais la perspective de rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite commencerait de plus en plus à le faire réfléchir.

Lié au Real Madrid jusqu'en 2024 ?

Une victoire qui vaut cher. Karim Benzema n'est pas le joueur le plus payé en Espagne, lui qui pointe à 13,5M€ par an. Bien loin derrière les salaires mirobolants d'un célèbre trio plus au nord de l'Espagne, dans la capitale française. Néanmoins, son contrat au Real Madrid stipulait qu'en cas de victoire au Ballon d'Or, une clause lui permettant de prolonger un an de plus serait automatiquement levée, selon Relevo .

Benzema, la tentation saoudienne ?

Mais le média ibérique annonce que l'idylle entre Karim Benzema et le Real Madrid, club dans lequel il est arrivé en 2009, pourrait prendre fin plus vite que prévu. En effet, le Ballon d'Or en titre ne serait pas insensible aux sirènes venant de l'étranger, et notamment de l'Arabie Saoudite. Au point de le faire douter. Si le club n'a pas fuité, Al-Nassr pourrait être inspiré de reformer le duo KB9-CR7 qui avait tant fait trembler l'Europe.