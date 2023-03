Messi, Mbappé, Benzema... Il sait comment «les niq***»

Thibault Morlain

A l'occasion de la cérémonie The Best, la FIFA a également dévoilé son équipe type, regroupant les 11 meilleurs joueurs de la saison. Une formation regroupant notamment Lionel Messi, Karim Benzema ou encore Kylian Mbappé. Mais que donnerait une telle équipe sur le terrain ? Jean-Marc Furlan sait ce qu'il ferait pour faire tomber toutes ces superstars.

Lors de la cérémonie The Best, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l'année 2022. Dans le même temps, l'équipe type a également été dévoilée. A quoi ressemble-t-elle ? C'est dans un 3-3-4 que celle-ci a été présentée. On y retrouve ainsi Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Casemiro, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. So Foot s'est alors posé une question : serait-il possible de battre une telle équipe ? Jean-Marc Furlan a répondu.

« La faille que je vois... »

« Ils mettent les meilleurs joueurs du monde et après ils ne cherchent pas à savoir si le joueur est à son bon poste. La faille que je vois, c’est De Bruyne et Modrić dans les couloirs. Tu te dis : c’est quoi cette connerie ? Ce sont des joueurs axiaux. Pour les niquer, j’opterais un 4-1-4-1. De façon que Modrić et De Bruyne soient en très grosse difficulté dans les couloirs et que les deux numéros 8 puissent plonger », a expliqué l'ex-entraîneur de l'AJ Auxerre.

« L’objectif serait de leur subtiliser le ballon »