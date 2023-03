Cristiano Ronaldo affole les compteurs, le PSG peut trembler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après six mois difficiles à Manchester United, Cristiano Ronaldo a pris la direction d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. En cinq matchs, l’international portugais a déjà inscrit huit buts pour deux passes décisives. En plus de son impact sportif, Ronaldo contribue à la hausse des audiences du club saoudien sur les réseaux sociaux. Al-Nassr talonne même le PSG.

C’est un mouvement qui a surpris pas mal de monde. L’hiver dernier, après six mois compliqués à Manchester United, Cristiano Ronaldo (38 ans) a décidé de filer en Arabie Saoudite pour s’engager avec Al-Nassr. Au départ, le Portugais préférait rester en Europe mais les offres ne sont jamais arrivées ou alors elles ne convenaient pas. Après mure réflexion, Cristiano Ronaldo a fait le choix Al-Nassr. A 38 ans, le quintuple Ballon d’Or quitte donc l’Europe pour la première fois de sa longue carrière.

Cristiano Ronaldo déjà éblouissant

Moins clinquant à Manchester United en début de saison, Cristiano Ronaldo n’a pas mis longtemps à retrouver son sens du but. En cinq matchs avec Al-Nassr, Ronaldo est déjà à huit buts marqués et deux passes décisives, dont un quadruplé et un triplé. Il y a pire comme début… Bien au-delà du plan sportif, l’intérêt de la présence de Cristiano Ronaldo est de faire grimper la cote du football en Arabie Saoudite. Et pour le moment, c’est une réussite totale.

Al-Nassr fait presque aussi bien que le PSG