Cristiano Ronaldo impliqué dans un scandale, la réponse de son entourage

Le 25 mars dernier, alors que le Portugal s’apprêtait à disputer les barrages pour la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo aurait eu une relation sexuelle avec Georgilaya, influence vénézuélienne. Cette dernière a indiqué qu’elle était consentante, mais elle se serait sentie manipulée par la notoriété du joueur d’Al-Nassr. Le porte-parole du quintuple Ballon d’Or est sorti du silence à ce sujet.

Dans une story publiée sur Instagram , Georgilaya, influenceuse vénézuélienne, a indiqué qu’elle aurait eu une relation sexuelle avec Cristiano Ronaldo. Les faits remonteraient au 25 mars 2022, lorsque le Portugal disputait les barrages pour la Coupe du monde au Qatar, et auraient eu lieu à l’hôtel Swish Solverde, à Vila Nova de Gaia.

« Je me suis senti manipulée »

« Quand j'ai lu le message, j'ai pensé que si j'y allais, nous parlerions, apprendrions à mieux nous connaître, peut-être que je pourrais prendre plus de photos. Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe. Le fait est que c'est arrivé. C'était consenti de ma part, mais malgré cela je me suis senti manipulée, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo », a déclaré Georgilaya, dans des propos relayés par The Sun .

« C'est complètement faux et diffamatoire »