Il cartonne à l’OM, une grande décision est prise pour son avenir

Arnaud De Kanel

Un peu plus de 6 mois après son arrivée à l'OM, Alexis Sanchez est devenu l'attraction numéro 1 du club phocéen. Sa signature pour 0€ est un véritable coup de maitre de Pablo Longoria car l'attaquant chilien rend bien des services à l'équipe d'Igor Tudor. De quoi pousser l'OM à faire durer encore un peu plus le bonheur ?

L'OM s'est souvent planté ces dernières années quand il fallait recruter un attaquant. L'été dernier, Pablo Longoria faisait le pari risqué de miser sur Alexis Sanchez, 33 ans à l'époque. Après des débuts poussifs, c'est depuis le retour de la Coupe du monde que le Chilien brille. Alors, une question revient en boucle : faut-il le prolonger ? L'OM a sa réponse.

La renaissance de Sanchez

Trop peu utilisé à l'Inter Milan, c'est à l'OM que décidait de s'engager Alexis Sanchez. En 22 apparitions en Ligue 1, il compte 9 buts et 1 passe décisive. Un bilan plus qu'honorable qui pose forcément question pour la suite. En effet, l'attaquant sera en fin de contrat à l'issue de la saison et à 34 ans, beaucoup se demandent si ce serait vraiment une bonne idée de le prolonger. De son côté, l'OM a tranché.

L'OM ne forcera rien