Mercato : Il fait la cour à Messi, le PSG peut trembler

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est suivi de très près par l'Inter Miami de David Beckham. Interrogé sur un potentiel transfert en MLS, le commissaire du championnat nord-américain a lancé un appel du pied à la Pulga. Selon Don Garber, Leo Messi ferait le bon choix en migrant vers la Floride.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un contrat de deux saisons avec le club parisien. Alors que son engagement prendra fin le 30 juin, le vétéran argentin de 35 ans quittera le Parc des Princes librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là.

La MLS lance un appel du pied à Messi

Désireux de conserver Lionel Messi après cette saison, le PSG est actuellement en pourparlers avec son entourage. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions en vue d'une prolongation sont en bonne voie. Toutefois, l'Inter Miami de David Beckham fait les yeux doux à Leo Messi pour le convaincre de migrer vers la MLS. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Don Garber - commissaire du championnat nord-américain - a ouvertement lancé un appel du pied à l'ancien capitaine du FC Barcelone.

«Ce serait formidable pour Messi et sa famille»