Il avait annoncé la couleur, le PSG va abdiquer

Thomas Bourseau

En 2022, Sergio Ramos affirmait avoir à coeur de poursuivre son aventure au PSG outre l’expiration de son contrat en juin prochain. Et il semblerait que le feu passe doucement au vert à ce niveau. Explications.

Après un premier exercice plus que délicat sportivement parlant pour Sergio Ramos, en raison de multiples pépins physiques contractés, la légende du Real Madrid est enfin lancée au PSG. Depuis le début de la saison, Ramos a été considérablement utilisé par Christophe Galtier et n’est pas miné par des blessures.

Le PSG et Ramos sur la même longueur d’onde ?

L’occasion pour Sergio Ramos de se mettre à rêver d’une prolongation de contrat, le sien expirant à la fin de la saison. le10sport.com vous révélait le 18 février dernier que la ligne de conduite de la direction du PSG pour les prolongations de contrat de Lionel Messi et de Sergio Ramos demeuraient identiques. Et d’après L’Équipe , les relations entre le clan Ramos et le PSG seraient fluides et les choses seraient nettes entre les deux parties. Au point de parvenir à un consensus pour un nouveau bail ? Le suspense reste à son comble, mais l’Espagnol avait déjà vendu la mèche de son côté en avril 2022.

«J’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois»