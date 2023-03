Mercato - OM : Il se prépare pour convaincre Benzema

Thibault Morlain

Aujourd'hui au Real Madrid, Karim Benzema a été formé à l'OL. Il a d'ailleurs été question à plusieurs reprises d'un retour de KB9 du côté des Gones. Et si finalement il rejoignait un autre club de Ligue 1 ? Et s'il allait à l'OM ? Du côté de la Canbière, un certain Mohamed Henni rêvait de voir débarquer Benzema. Et voilà qu'il pourrait se mettre en action pour permettre cela...

A 35 ans, Karim Benzema se rapproche de la fin de sa carrière. Va-t-il alors finir du côté du Real Madrid ? Au sein de la Casa Blanca, KB9 est plus épanoui que jamais, mais certains aimeraient le voir ailleurs. Du côté de l'OL, on nourrit depuis plusieurs années le désir de le revoir sur les bords du Rhône. Et voilà qu'à Marseille, on aimerait également bien voir Benzema à l'OM. Pour Football.fr , Mohamed Henni a d'ailleurs fait certaines révélations à ce sujet.

« Je sais qu’il aime beaucoup l’OM, Benzema »

« Benzema, c’est le Graal ! C’est parfait. C’est l’attaquant qu’il nous faut devant, l’expérience, la classe. Sanchez a raté un penalty (contre Annecy). Benzema, il ne l’aurait pas raté les gars. Je serais son garde du corps, je serais sa meuf même, direct ! Je lui demande, tous les jours je lui demande en privé. Mais je vais essayer de le convaincre. Je sais qu’il aime beaucoup l’OM, Benzema. Il respecte beaucoup le club, bien qu’il nous ait mis un doublé la dernière fois qu’il y a eu Marseille-Lyon au Vélodrome. Et ça je lui ai rappelé », a lâché le célèbre supporter de l'OM à propos de Karim Benzema.

« Il nous faut un vrai attaquant »