Deschamps à un gros problème, il est interpellé

Alors que l'effectif de l'équipe de France risque d'être remanié lors du prochain rassemblement, des places sont à prendre, notamment pour le poste de latéral droit. Dans cette optique, Pierre Kalulu, qui s'est imposé à l'AC Milan a un coup à jouer. Et il se prononce d'ailleurs sur ses chances d'être convoqué par Didier Deschamps.

Dans une dizaine, Didier Deschamps dévoilera sa première liste depuis la finale de la Coupe du monde. Et quelques surprises peuvent être attendues notamment au poste de latéral droit, où personne ne s'est encore imposé, Jules Koundé et Benjamin Pavard n'ayant pas particulièrement convaincu au Qatar. Par conséquent, Pierre Kalulu pourrait avoir un coup à jouer et il ne cache pas ses ambitions.

Kalulu se place pour l'équipe de France

« Je suis devant ma télé à regarder les listes depuis que je suis petit. Ça fait déjà un moment. Je vais y être forcément un peu plus attentif cette fois. J'ai eu la chance que le public me découvre au poste de défenseur central à Milan, mais j'ai évolué au poste de latéral durant ma formation. Ce poste-là me convient pas mal », lance le défenseur de l'AC Milan, invité de L'Equipe de Greg , avant d'évoquer l'influence des internationaux français qui évoluent à ses côtés à savoir Théo Hernandez et Olivier Giroud.

«La décision revient au sélectionneur»