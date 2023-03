Le Graët claque la porte, son successeur annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis ce mardi, Noël Le Graët n'est plus président de la Fédération française de football. Sous le coup d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel, l'homme de 81 ans a présenté sa démission. Dès à présent, la course est lancée pour sa succession. Plusieurs noms ont été évoqués, mais un grand favori se dégage.

Plongé dans une grave crise institutionnelle, le football français va-t-il sortir la tête de l'eau ? C'est ce qu'espère la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a salué le départ de Noël Le Graët de la présidence de la FFF. Accusé de harcèlement moral et sexuel, l'homme de 81 ans a présenté sa démission ce mardi. Comme l'explique Etienne Moatti, la situation était devenue intenable au sein de l'institution.

«Il a eu des comportements très inappropriés» : Le scandale continue pour Le Graët https://t.co/pkIA2PlO4a pic.twitter.com/9nj4IPuKBg — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

« La situation était devenue intenable »

« Le comex sort soulagé car la démission de Le Graët était attendue par tout le monde. La situation était devenue intenable. Le comex sauve sa tête, c’est une démission individuelle. Le comex devrait continuer jusqu’en 2024. Il y a eu une démission, celle de Jamel Sandjak. Lui présente ça comme un désaccord, mais la vraie réalité, c’est qu’il a voulu se démarquer de la gestion de Le Graët. Lui pense à l’avenir, au fait d’être candidat à la présidence de la FFF » a confié le journaliste de L'Equipe. Président intérimaire, Philippe Diallo conservera son poste jusqu'au 10 juin prochain, date de la prochaine Assemblée Fédérale. D'ici là, certains membres du comex pourraient se porter candidat à la présidence de la FFF. En coulisses, certains préparent, aussi, le retour de Michel Platini selon les informations du 10Sport.com.

Qui pourrait prétendre au poste ?

« Ses concurrents ? On ne voit pas très bien qui. Les successeurs potentiels pourraient être Jean-Michel Aulas, mais il est lié à l’OL et ambitionne de présider la Ligue féminine. Il y a aussi Marc Keller, qui coche toutes les cases, mais il n’est pas en situation technique pour prétendre à ce poste puisqu’il est propriétaire de Strasbourg » a déclaré le journaliste sur L'Equipe.fr.

Le grand favori est...