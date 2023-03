Scandale FFF : Le Graët a menti, la nouvelle accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Son témoignage en janvier dernier à l'encontre de Noël Le Graët avait largement fait parler. Mais les propos de Sonia Souid, agente de joueurs, ont été démentis par le désormais ex-président de la FFF. Pas de quoi déstabiliser cette dernière qui maintient clairement ses accusations.

Au mois de janvier, Sonia Souid était l'une des premières à prendre la parole à visage découvert pour dénoncer le comportement de Noël Le Graët. Un témoignage qui a clairement fragilisé le dirigeant de la FFF, visé par un audit interne qui a conduit à sa démission. Mais dans la foulée de son départ, Noël Le Graët a pris la parole afin de démentir les accusations de l'agente de joueurs assurant ne l'avoir « jamais agressée » ni « envoyé de SMS à caractère sexuel ». Néanmoins, Sonia Souid persiste et signe.

Sonia Souid confirme ses propos

« Entendre que mon témoignage était un 'coup monté', ça me fait très mal. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans l'histoire? A part de risquer de compromettre ma carrière, ma réputation? Parler d'un sujet qui m'a meurtri, qui a atteint ma dignité, cela n'a été que douleur et souffrance », assure-t-elle à l' AFP avant de préciser que « tous ceux qui me connaissent savent que personne ne peut me téléguider. Oui Noël Le Graët a eu des comportements très inappropriés. Ce que j'ai dit aux inspecteurs, c'est qu'effectivement, ce que j'ai ressenti est une forme de harcèlement. J'ai subi une forme de harcèlement. Il faut qu'il assume . »

«J'étais la première à parler»