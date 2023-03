Le Graët contre-attaque, un «système mafieux» est dénoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët a présenté sa démission ce mardi lors d’un comité exécutif extraordinaire. L’ex-président de la FFF n’a pas pour autant baissé les bras et compte demander l’annulation du rapport d’audit accablant à son encontre et déposer plainte contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Une stratégique hallucinante aux yeux de Daniel Riolo, le journaliste dénonçant le « système Le Graët » sur un plan humain mais également financier.

Comme attendu, Noël Le Graët a présenté sa démission ce mardi à l’occasion d’un comité exécutif extraordinaire. L’homme d’affaires breton de 81 ans n’est donc plus le président de la FFF mais n’a pas pour autant baissé les bras dans son combat qui l’oppose à Amélie Oudéa-Castéra, puisque celui-ci compte déposer plainte contre la ministre des Sports et demander l’annulation du rapport d’audit accablant à son encontre concernant la gestion de la FFF, dans lequel des « dérives de comportement » jugés « incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée » sont dénoncées. Dans des entretiens accordés à L’Equipe et au Monde , Noël Le Graët s'estime victime d'une « cabale politico-médiatique bien organisée », de quoi agacer Daniel Riolo.

« C’est entre sexiste, autoritarisme et, pour faire simple, une sorte de système mafieux »

« Quel serait l’objet de la cabale ? Et pourquoi en fait ? Au nom de quoi la ministre aurait décidé d’avoir la tête de Noël Le Graët ? Quel serait le mobile, puisque c’est ça qu’il invoque dans son interview. Pourquoi elle lui en voudrait personnellement , s’interroge Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi. Donc évidemment que la ministre a raison quand elle dit que c’est affligeant, rappelons quand même ce qu’il s’est passé au début, nous dans le milieu on sait depuis longtemps la façon dont est gérée la 3F. (…) Dans le management humain, c’est entre sexiste, autoritarisme et, pour faire simple, une sorte de système mafieux, où en gros on fait bosser les amis. Que ce soit pour le côté business, même le système informatique c’est une entreprise amie, il faut que ce soit principalement des Bretons à la Fédé. Les postes qu’on donne aux entraîneurs de jeunes, le rapport aux femmes… Ce serait vraiment très très long de faire tout l’inventaire du système Le Graët. »

«Il a eu des comportements très inappropriés» : Le scandale continue pour Le Graët https://t.co/pkIA2PlO4a pic.twitter.com/9nj4IPuKBg — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

« Quand on va mettre le nez là-dedans, sur les travaux qui sont faits une fois par an à Clairefontaine, sur les pelouses qui reviennent toujours au même prestataire... »