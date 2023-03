«Je vous attend pour la 4ème bouteille» : Un incroyable message de Le Graët est diffusé

Thibault Morlain

Suite à son dérapage sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët avait été un peu plus enfoncé par Sonia Souid. En effet, l'agente de joueurs avait dénoncé le comportement de l'ex-président de la FFF, évoquant un harcèlement moral et sexuel. Et voilà que ce jeudi, de nouveaux éléments ont été apportés à la version de Sonia Souid.

Pour Noël Le Graët, les problèmes sont loin d'être terminé. S'il a démissionné de son poste de président de la FFF, il doit encore faire face aux accusations de harcèlement moral et sexuel. Des accusations notamment portées par l'agente Sonia Souid. Et voilà que cela ne va clairement pas s'arranger pour Le Graët...

« Sonia, je suis à ma 3e bouteille »

Ce jeudi, France Inter a diffusé un message, remontant à juillet 2017, de Noël Le Graët envoyé à l'agente Sonia Souid, elle qui avait déjà dénoncé le comportement déplacé de l'ex-président de la FFF. On peut ainsi entendre Le Graët dire : « Sonia, je suis à ma 3e bouteille, 3e... Je vous attends pour la 4e ».

« J'ai enfin une preuve tangible »