Un crack brésilien lâche sa réponse au PSG pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pépite du football brésilien, Vitor Roque rejoindra bientôt l’Europe alors qu’il vient de fêter ses 18 ans. Le PSG serait intéressé par ses services, mais c’est le FC Barcelone qui semble avoir les faveurs de l’attaquant. Le club culé part donc avec un avantage de taille, mais faut-il encore que Joan Laporta ait les moyens de payer son transfert.

À 18 ans, Vitor Roque fait déjà sensation au Brésil, au point d’avoir été appelé pour disputer les premiers matches de la Seleção en cette année 2023 programmés en mars. Sa réussite n’est évidemment pas passée inaperçue en Europe où le PSG, le FC Barcelone ou encore Chelsea seraient notamment à l’affût. De son côté, Vitor Roque a déjà une préférence.

Priorité Barça pour Vitor Roque

Comme l’a confirmé ce dimanche le journaliste Fabrizio Romano, Vitor Roque se verrait bien suivre les traces de Neymar en rejoignant… le FC Barcelone. Interrogé il y a quelques jours par le quotidien Sport , l’attaquant de l’Athletico Paranaense n’avait pas caché son attirance pour le club catalan : « Je pense que oui, je me sens prêt à jouer pour le Barça, mais je dois être humble pour que tout se passe bien. »

« Si finir par aller au Barça se concrétise, ce sera une grande joie »