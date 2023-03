Mercato : Après son record, Kylian Mbappé doit-il quitter le PSG ?

La rédaction

Passé tout près de quitter le PSG lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat de trois saisons. Assoiffé de records, le numéro 7 parisien est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club grâce à sa réalisation contre le FC Nantes ce samedi. Après avoir fait tomber le record d'Edinson Cavani, Kylian Mbappé doit-il quitter le PSG ?

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons lors de sa signature. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 parisien était sur le point de rejoindre le Real Madrid, mais il a finalement préféré prolonger son contrat de trois ans avec le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit l'été dernier.

Kylian Mbappé détrône Edinson Cavani

Assoiffé de records, Kylian Mbappé aurait signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option avec le PSG, alors qu'Edinson Cavani était le meilleur buteur du club avec 200 réalisations. Et ce samedi soir, la superstar du PSG est passée devant El Matador en inscrivant sa 201ème réalisation sous les couleurs du PSG face au FC Nantes.

«Si je lie mon avenir à la C1, je serai parti très loin»