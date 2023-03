Mercato : L’OM veut jouer dans la cour des grands, le verdict tombe

Thomas Bourseau

Président omniprésent de l’OM en coulisse et devant les caméras, Pablo Longoria travaillerait déjà sur la prochaine session des transferts et penserait à Iker Bravo, jeune attaquant espagnol de 18 ans. Le Real Madrid et Liverpool feraient de l’ombre à l’Olympique de Marseille.

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à l’OM en 2020 au poste de directeur sportif et particulièrement depuis sa nomination en tant que président en février 2021, l’Olympique de Marseille semble être entré dans une nouvelle ère de son Champions Project. Certes, un titre échappe toujours au club phocéen, mais les espoirs des supporters ont grimpé grâce au travail effectué par le président de l’OM sur le mercato.

Longoria est inspiré sur le marché des transferts

Et il semblerait que Pablo Longoria soit une nouvelle fois inspiré pour l’OM en marge de la prochaine session des transferts. Après avoir notamment fait venir Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi cet hiver, le président de l’OM songerait à mener à bien une autre opération : Iker Bravo.

L’OM s’intéressé à Iker Bravo et se bat avec le Real Madrid ainsi que Liverpool