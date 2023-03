Mercato : La chance va enfin sourire à Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau

Après que son contrat ait été rompu à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est engagé en faveur d’Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’or attend d’autres recrues de marque en Arabie saoudite et pourrait enfin avoir satisfaction avec Roberto Firmino.

Cela fait quelques semaines, à savoir depuis la présentation de Cristiano Ronaldo en tant que recrue star d’Al-Nassr, qu’il est question de multiples venues de stars du football européen en Saudi Pro League. La fédération saoudienne aurait à coeur de faire son maximum afin de permettre au football local de se développer en plus de l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo attend du lourd, en vain

Le nom de Lionel Messi revient avec insistance alors que son contrat arrive à expiration avec le PSG. Quid de Karim Benzema et de Luka Modric, anciens coéquipiers de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Marcelo, dont l’aventure à l’Olympiakos s’est brusquement arrêtée, a fait le choix de revenir au pays et là où tout a commencé pour lui : Fluminense. Et ce, bien que Cristiano Ronaldo semblait être emballé par l’éventuelle venue du Brésilien.

«Montrer à Liverpool une fois de plus la meilleure version de lui pour lui dire au revoir»