Ce transfert, le PSG le doit à Messi, Neymar et Mbappé

Grâce à l’arrivée libre de tout contrat de Lionel Messi en août 2021, le PSG a depuis la possibilité d’aligner Kylian Mbappé, Neymar et donc Messi à la pointe de son attaque. Cependant, ce trio fait de l’ombre aux autres et notamment à Pablo Sarabia qui a utilisé ceci pour justifier son départ du PSG.

Au cours du mercato hivernal, le PSG s’est définitivement séparé de Pablo Sarabia. Prêté pour l’intégralité de l’exercice précédent au Sporting Lisbonne, l’international espagnol avait effectué la première partie de saison avec le Paris Saint-Germain, sans pour autant avoir une véritable carte à jouer.

Le temps de jeu de Sarabia plombé par la «MNM»

En effet, depuis le recrutement de Lionel Messi à l’été 2021, le temps de jeu de Pablo Sarabia au PSG était grandement menacé alors qu’en plus, Angel Di Maria et Julian Draxler étaient encore au club à l’arrivée de Messi. De quoi l’avoir poussé à partir en prêt en Liga NOS et à définitivement tourner la page PSG cet hiver en s’engageant en faveur de Wolverhampton.

Sarabia a apprécié apprendre de la MNM, mais voulait redevenir important