Neymar signe au PSG, les incroyables punchlines lâchées à Barcelone

Axel Cornic

Dans un long entretien, Luis Suarez est revenu sur le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, en 2017. L'ancien coéquipier du Brésilien a notamment avoué n’avoir pas compris son choix de quitter LaLiga et le club catalan, qui tournait encore bien à l’époque, pour rejoindre Paris et surtout un championnat comme la Ligue 1.

C’est toujours l’opération la plus chère de l’histoire du football et en 2017, elle a choqué pas mal de monde. Alors qu’il cartonnait avec le FC Barcelone, avec notamment une Ligue des Champions en 2015, Neymar a décidé de claquer la porte pour tenter une aventure au PSG... avec un certain Kylian Mbappé qui l’avait d’ailleurs rejoint, en provenance de l’AS Monaco.

PSG : Une décision étonnante prise avec Neymar ? https://t.co/Vr4vkYnNlZ pic.twitter.com/kBpiyyolUz — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« Nous avons demandé à Neymar de rester »

Coéquipier de Neymar à l’époque, Luis Suarez a révélé tout récemment qu’il n’a pas tout de suite compris son choix de quitter le FC Barcelone. « Nous lui avons demandé de rester » a confié l’attaquant uruguayen, d’après PLACAR . « D'abord, ça nous a fait très mal en tant qu'amis et coéquipiers de Neymar parce qu'en présaison, aux États-Unis, quand on s'asseyait pour en parler, il nous disait : “non, non” ».

« Nous, en tant qu'amis, on lui disait de rester, mais c'est sa décision, celle de sa famille »