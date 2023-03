Catastrophe à l'ASSE, il lâche une bombe sur son avenir

Thibault Morlain

Arrivé à l'ASSE durant le mercato hivernal, Gaëtan Charbonnier a mis des buts précieux pour les Verts. Mais la catastrophe est arrivée pour les Verts puisque l'attaquant de 34 ans s'est sévèrement blessé au genou. Se pose alors la question de l'avenir de Charbonnier et à ce sujet, le Stéphanois a mis les choses au point.

Durant le dernier mercato hivernal, Gaëtan Charbonnier s'est engagé avec l'ASSE. Auteur de très bons débuts avec notamment 3 buts marqués, l'attaquant des Verts a été stoppé net dans son élan à cause d'une grosse blessure au genou. La saison est donc terminée pour Charbonnier. Mais quid maintenant de son avenir, lui qui a signé pour 6 mois à l'ASSE ?

ASSE : «Je suis frustré», il lâche un terrible aveu https://t.co/aOywOt6Oa6 pic.twitter.com/LZvwDYPM48 — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

« Pourquoi pas continuer à Saint-Étienne »

Gaëtan Charbonnier s'est confié à Prime Vidéo et il a été question de son avenir. A quoi faut-il alors s'attendre pour l'actuel attaquant de l'ASSE ? « La suite du film ? Rééducation, revenir en bonne santé et après, oui, pourquoi pas continuer à Saint-Étienne et faire remonter le club, forcément ! », a lâché Charbonnier.

Une fin de carrière à l'ASSE ?